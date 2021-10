Die evangelische Kirchengemeinde bittet ihre Mitglieder und Förderer um ein freiwilliges Kirchgeld. Mit dem Erlös unterstützen die Spender den Neustart der Gemeindearbeit und Projekte für die Zukunft der Gemeinde. Zum einen möchte die Gemeinde schrittweise die Stadtkirche weiterentwickeln: Ton- und Lichtanlage seien kaum noch brauchbar, die starren Kirchenbänke könnten durch flexible Stühle ersetzt werden, auch die Einrichtung eines Kirchencafés sei denkbar. „Wir wollen unsere Kirche über Gottesdienste und Konzerte hinaus als Lebens- und Arbeitsort nutzen“, erklärt Pfarrer Steffen Groß.

Daneben steht die Arbeit der Kantorei im Fokus. Unter Kantor Detlev Helmer musizieren fünf Chöre, die gemeinsam mit profilierter Orgel- und Instrumentalmusik weit über die Grenzen der Gemeinde ausstrahlen und das Schwetzinger Kulturleben entscheidend bereichern. Auch hier steigen die Kosten, neue Projekte sind in der Planung – aber die Einnahmen gehen zurück.

Das dritte Projekt ist die Konfirmandenarbeit: In jedem Jahr machen sich 40 Jugendliche auf den Weg, um ihren Glauben zu vertiefen und zu bestätigen.

„Wir haben viele Ideen, um unsere Gemeinde auch in Zukunft offen und attraktiv zu gestalten und das Evangelium unter die Leute zu bringen“, erläutert Pfarrer Groß. „Gleichzeitig sind uns in der Corona-Zeit die Einnahmen weggebrochen.“ In dieser schwierigen Situation bittet die Gemeinde um Unterstützung. Im vergangenen Jahr kamen durch das freiwillige Kirchgeld mehr als 7100 Euro zusammen. zg

Info: Kontonummer für Einzahlungen: Sparkasse Heidelberg, IBAN DE90 6725 0020 0025 0169 20.