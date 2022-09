Freiwilliges Kirchgeld für Licht und Ton

Die evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen bittet ihre Mitglieder und Förderer um ein freiwilliges Kirchgeld. Mit dem Erlös unterstützen die Spender die Erneuerung der Licht- und Tonanlage in der Stadtkirche, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es ist nicht zu leugnen: Die Lichtverhältnisse in unserer Kirche sind miserabel, und die Akustik ist es auch“, gibt Pfarrer Steffen Groß freimütig zu. „Besonders im Winter liegt der Altarraum im Dunkeln, die Beleuchtung der Kanzel ist mies und bei Konzerten müssen zusätzliche Strahler aufgestellt werden.“

Die evangelische Stadtkirche: Licht- und Tontechnik brauchen dringend eine Frischekur. © Bauroth

Und weiter: „Auch die Tonanlage ist in die Jahre gekommen. In den ersten Reihen verstehen die Gottesdienstbesucher so gut wie nichts, technische Unterstützung für hörgeschädigte Menschen gibt es nicht. Die Mikrofone taugen wenig, dazu ist die Akustik der Kirche schwierig: All das führt zu mangelnder Sprachverständlichkeit und viel Frust.“

Interimslösung bis Renovierung

Zunächst soll eine Interimslösung installiert werden: Dazu werden moderne Lautsprecher und Beleuchtungsmittel für einige Jahre gemietet. Bei der in absehbarer Zeit anstehenden Innenrenovierung der Kirche ist dann ein modernes Licht- und Tonkonzept geplant.

Damit all das möglich wird, bittet die Gemeinde um Unterstützung in Form des Freiwilligen Kirchgelds. Der Pfarrer appelliert: „Bitte schätzen Sie Ihre Möglichkeiten ein und leisten Sie einen freiwilligen Beitrag für die Arbeit unserer Kirchengemeinde in dieser schwierigen Zeit. Das Kirchgeld ist keine zweite Kirchensteuer, sondern eine freiwillige Spende!“ Und weiter: „Wir bitten ganz besonders die Gemeindeglieder, die keine oder kaum Kirchensteuer zahlen, um ihr Kirchgeld.“

Im vergangenen Jahr kamen durch das Kirchgeld mehr als 5000 Euro zusammen. „Dafür sind wir sehr dankbar – und hoffen, dass wir diesmal das Ergebnis noch steigern können“, so der Pfarrer. zg