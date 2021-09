Fremde Federn . . .

„Veränderung geht nur gemeinsam“ – diesem Slogan hat sich die grüne Partei im aktuellen Bundestagswahlkampf verschrieben. Wenn „gemeinsam“ bedeutet, dass man sich im entsprechenden Schwetzinger Ortsverband die Ideen und Vorschläge der politischen Wettbewerber zu eigen macht und dies in einer der jüngsten Pressemeldungen so verkündet, trifft der Slogan zu, reagiert die CDU-Stadtratsfraktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Protagonisten, die sich mittlerweile als einzige moralische Instanz im Schwetzinger Gemeinderat zu begreifen scheinen, schrecken leider nicht davor zurück, Tatsachen zu verdrehen, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Anders kann man sich jedenfalls nicht erklären, warum die Grünen, die immerhin bei der Kommunalwahl 2019 noch von „nicht finanzierbar“ sprachen, den damaligen Wahlkampfpunkt der CDU und – bei allem politischen Wettbewerb – auch der Linken aufgreifen und aktuell einen kostenfreien städtischen ÖPNV fordern. Dies jetzt als eigene Idee in der Spargelstadt zu verkaufen, ist kein guter Stil.

Auch beim Thema Recup sollte dem aufmerksamen Leser nicht entgangen sein, dass die Stadtratsfraktion der CDU bereits im Frühjahr 2020 dieses sinnvolle Mehrweg-System für To-go-Getränke für Schwetzingen ins Spiel gebracht hatte (wir berichteten). Auch hier springen die Grünen, nach ihren sehr unkonkreten Forderungen von der Kommunalwahl 2019 nur auf einen Zug auf, der bereits rollt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch der Seitenhieb, die CDU wolle städtische Klimaschutzförderungen deckeln, ist in dieser Zusammenhanglosigkeit unangemessen und unwahr, so die CDU. In der städtischen Finanzwirtschaft geht es darum, Jahr für Jahr genehmigungsfähige Haushalte zu verabschieden. Klimaschutzförderungen sind gut und sinnvoll und werden bis auf weiteres auch von den Mitgliedern der CDU-Fraktion unterstützt. Sie dürfen sich perspektivisch jedoch nicht als Fass ohne Boden herausstellen.

Der politischen Vielfalt in der Spargelstadt stünde ein stärkerer Fokus auf die eigenen Ideen und Programme der Akteure besser zu Gesicht, als polemisches und aus dem Zusammenhang gerissenes Fingergezeige auf politische Marktbegleiter. Die hohen kommunalpolitischen Hürden sollten schließlich in gemeinsamem Konsens, zum Wohl der Schwetzinger genommen werden. Die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion sehen das Gemeinderatsmandat als verantwortungsvollen Auftrag der Stadtbevölkerung und ohne jegliche Selbstverliebtheit an, heißt es abschließend. zg