Freude nur von kurzer Dauer

Ein Haustier kann das Leben besser machen. Wer das bestreitet, hatte vermutlich nie eines oder ist womöglich grundsätzlich nicht der größte Fan von Tieren – das sei jedem selbst überlassen. Doch der Mensch neigt dazu, die Vorteile für sich selbst zu sehen und die Nachteile für andere Lebewesen zu verdrängen. Es war viel zu lesen über die Abgabewelle von kurz zuvor angeschafften Hunden nach dem ersten Lockdown – ein Akt von Egoismus, den man sich erst mal leisten muss. Ähnliches gilt aber doch letztlich für das Verschenken von Tieren an Weihnachten. Klar, die Kinder (die ja meist Empfänger sind) freuen sich zunächst. Aber Kinder sind auch sprunghaft und das kann man ihnen nicht vorwerfen. Wenn dann ein Nagetier, das eben nicht zum Kuscheln oder Spielen ausgelegt ist, plötzlich uninteressant wird, landet die Verantwortung schnell bei einem Tierheim. Und insbesondere jetzt, wo leider viele, sicher auch langjährige Halter sich aufgrund steigender Arzt- und Lebenshaltungskosten ihre Tiere tragischerweise nicht mehr leisten können werden, wäre es doppelt unverantwortlich, ein Tier zu kaufen, zu verschenken und es wenige Monate später seinem Schicksal in einem Tierheim am Limit zu überlassen.

