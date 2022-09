Freude über großartiges Jubiläum in Schwetzingens Partnerstadt Pápa

Schwetzingen / Pápa. Die Reisegruppe aus Schwetzingen ist am Donnerstagabend gut in der ungarische Partnerstadt Pápa angekommen und herzlich empfangen worden. „Vor 30 Jahren ist ja der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet worden, dieses großartige Jubiläum feiern wir in diesen Tagen“, sagte Bürgermeister Dr. Támas Aldózo in seiner Begrüßung. Ganz besonders willkommen hieß er Gerhard Stratthaus. Der Schwetzinger Ehrenbürger und ehemalige Oberbürgermeister hatte damals – am 23. September 1992 – die Urkunde zur Besiegelung der Städtepartnerschaft unterzeichnet und fuhr jetzt anlässlich dieses Jahrestags mit nach Ungarn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwetzinger reisten mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln nach Pápa

Die Schwetzinger reisten übrigens mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln – Bahn oder Flugzeug und Bus – sowie zu unterschiedlichen Zeiten an. Alle kamen aber pünktlich und wohlbehalten über verschiedene Zwischenstationen in Pápa an. Neben Stratthaus und Pöltl sind unter anderem auch die Stadträtinnen Elfriede Fackel-Kretz-Keller und Sabine Walter, Dr. Barbara Gilsdorf und Roland Strieker von der Stadtverwaltung sowie Ehrenvorsitzender Gabor Kollanyi und Vorsitzender Jochen Wiegand mit einigen Mitgliedern des Fördervereins für Städtepartnerschaften mit von der Partie.

Deutschland und Ungarn Schwetzingen und Pápa: 30 Jahre Städtepartnerschaft 27 Bilder Mehr erfahren

„Wir freuen uns, ein tolles langes Wochenende bei euch verbringen zu dürfen, wir fühlen uns hier wie zu Hause“, sagte Bürgermeisterstellvertreterin Fackel-Kretz-Keller in Vertretung von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der erst an diesem Freitag anreisen wird. Das Wiedersehen nach fast drei Jahren Corona-bedingter Pause wurde am Donnerstagabend mit den Gastgebern auf dem großen Weinfest vor dem Esterházy-Schloss gefeiert.