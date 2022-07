Freude über Naturprojekte und Frauen in der Führungsebene

Nach dem überraschenden Tod von Professor Josef Walch hat sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat neu aufgestellt. Für Walch ist Anja Mohrmann nachgerückt, Kathrin Vobis-Mink übernahm den Fraktionsvorsitz und Sabine Walter übt mit Peter Köhler die Stellvertretung gemeinsam aus. So heißt es in einer Pressemitteilung.

In der jüngsten Fraktionssitzung seien sich die Ratsmitglieder sofort einig gewesen, dass eine Brücke für den Rad- und Fußgängerverkehr als Verbindung zwischen den Schwetzinger Höfen und der Innenstadt notwendig ist. Es sei absehbar, dass sich am Pfaudler-Kreisel ein erhöhtes Verkehrsaufkommen entwickeln wird und dass eine Brücke die Sicherheit bietet, den Rad- und Fußverkehr an dieser Stelle vom Verkehrsfluss zu trennen. „Zudem bietet sie eine direkte und somit schnelle Anbindung an den ÖPNV am Bahnhof und trägt somit zur Reduktion des gesamten Innenstadtverkehrs bei“, sagte Gemeinderat Dr. Michael Rittmann. Ausschlaggebend sei dann aber auch, wie die Brücke aussehen wird.

Beim Tagesordnungspunkt Bebauungsplan des Bundesbahnausbesserungswerk Süd entwickelte sich eine rege Diskussion. „Wir begrüßen, dass der Verfall der historischen Gebäude des Ausbesserungswerks gestoppt werden soll. Des Weiteren erhoffen wir uns für das Pförtnerhäuschen eine attraktive Gestaltung innerhalb eines Ensembles. Wir befürworten auch die Entwicklung als Gewerbegebiet, aber dies darf nicht auf Kosten von Natur- und Umweltschutz gehen“, meinte Kathrin Vobis-Mink.

„Die Bebauung ist ein erheblicher Eingriff in Umwelt und Natur. Wildtiere werden aus den Lebensräumen, die sich auf den seit Jahrzehnten ungenutzten Flächen entwickelt haben, vertrieben. Wir vermissen hier noch wesentliche Punkte, um einen Ausgleich zu schaffen“, betonte Dr. Susanne Hierschbiel. Sie seien sich einig, dass insbesondere bei Baumpflanzungen und Begrünung, bei der Versickerung von Regenwasser und beim Thema Ausgleichsflächen die Maßnahmen präziser und deutlich weitergehender gefasst sein müssen, als dies im vorliegenden Entwurf der Fall sei. Zudem wollen die Grünen keinen Ausverkauf des städtischen Bodens, deshalb plädieren sie dafür, Grundstücke, auch im Gewerbegebiet, in Erbpacht zu vergeben.

Lob für Initiative der Stadt

Viel Zustimmung gab es zur Bewerbung der Kommune für das Projekt „Natur im Garten“. Hitzesommer und Dürreperioden steigerten den Rückgang an Tier- und Pflanzenarten dramatisch. Die Gemeinde verpflichte sich durch diese Bewerbung, naturnahe lebenswerte Grünräume zu schaffen. „Ganz auf chemisch-synthetische Pestizide, Dünger und Torf zu verzichten ist uns besonders wichtig. Wir sind somit mit unserem Wahlkampfversprechen der naturnahen Gestaltung der städtischen Grünflächen, Verkehrskreiseln und Randstreifen einen großen Schritt vorangekommen“, heißt es weiter. Die Stadtverwaltung habe hier bereits große Initiative in diese Richtung an den Tag gelegt.

Die Grünfläche an der Kreuzung Heidelberger/Mühlenstraße sowie die insektenfreundlichen Staudenbepflanzungen auf dem Friedhof wurden als Beispiele hervorgehoben. In der Vergangenheit seien in Schwetzingen auf dem Gelände des ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerks zu viele Schrebergärten geopfert worden. Die grüne Fraktion wünscht sich die Förderung von vegetationsreichen Gärten in der Kommune.

Mit besonderer Freude habe die Fraktion im Chancengleichheitsplan gelesen, dass sich die größten Veränderungen bei der Neubesetzung der obersten Führungsebene ergaben. Hier sei nun ein Viertel der Stellen mit Frauen besetzt: „Dies bekommt von uns drei Daumen hoch.“ Auch für gut bewertet wird, dass Arbeitszeitmodelle zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Pflege und Privatleben entwickelt und im Bereich der Ausbildung Teilhabe ermöglicht worden sei. zg