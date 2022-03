Freuen – allem Leiden zum Trotz

Im Abendgottesdienst mitten in der Passionszeit am Sonntag, 27. März, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche predigt Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen. An der Orgel wird sie dabei unterstützt durch Dorothee Strieker. Es geht um „Freut euch – allem Leiden zum Trotz!“, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt Menschen, die gewinnen auch dem Schlimmsten noch etwas Gutes ab. Ein Kopfschütteln, ein leises Bewundern. Manche Leute verbreiten Freude, obwohl sie wirklich nichts zu lachen haben. Freuen – warum? Weil schon im Sterben das Leben begriffen ist. Jesus beschreibt es in einem natürlichen Bild: Nur das Samenkorn, das in die Erde fällt, bringt Frucht.

Für den Besuch der Gottesdienste gilt 3G. Es entfällt die Pflicht zur Kontakterfassung, ob schriftlich über die Homepage oder über die Luca- oder Corona-App. Die Kirchengemeinde bietet aber weiterhin die Möglichkeit. auf freiwilliger Basis über die Corona-App einzuchecken. Als weitere Schutzmaßnahme gelten die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und die Abstandsregeln. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2