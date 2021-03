Freund oder Feind?

Kollege Reinhard Veser von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat schon recht, wenn er es seltsam findet, dass vier Unionsabgeordnete vier Anfragen an die Regierung zu ihrer Position im aserbaidschanisch-armenischen Konflikt stellen und dabei jeweils der Name des armenischen Staatschefs in gleicher Weise falsch geschrieben steht.

AdUnit urban-intext1

Und es gibt Anhaltspunkte für ein großes Interesse des hiesigen CDU-Abgeordneten Olav Gutting am diktatorisch regierten Staat im Kaukasus. Aber erst mal gilt auch für Gutting die Unschuldsvermutung. Dass Fraktionskollegen von ihm geschäftlich von den Beziehungen in den Kaukasus profitiert haben, heißt ja nicht, dass es bei ihm auch so war. Während die Staatsanwaltschaft bei Kollegen Büros durchsucht hat, gab es das unseres Wissens bei ihm nicht. Und bis zu dem Zeitpunkt, an dem strafrechtliche Schritte unternommen werden, kann man das Foto mit Aliyev mit allzu freundlichem Lächeln als bloße Ungeschicktheit sehen.

Olav Gutting kann man allerdings nur raten, künftig mit großer Transparenz darauf zu schauen, welche Beziehungen er zu einem Staat und dessen Herrscher pflegt, der politische Gegner einsperren lässt und eine freie Presse verhindert, der ausländische Journalisten nur einreisen lässt, wenn er sich mit großen Sportveranstaltungen schmücken möchte und der sein Image vor allem mit Geld und Vorteilsnahme aufzubessern versucht.

Die SPD ist allerdings am Freitagmorgen übers Ziel hinausgeschossen. Denn sie hat Gutting in die Reihe mit jenen gestellt, die quasi überführt sind. Bei Gutting ist es – Stand gestern – bisher nur ein Verdacht und er bestreitet alle Vorwürfe vehement. Die SPD hat ja dann selbst kalte Füße gekriegt.