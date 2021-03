Nach inzwischen einem Jahr schlauchen die Einschränkungen, die man – , wenn auch mit gutem Grund – im Alltag hinnehmen muss. So auch die Ausgangssperre, die seit Freitag weggefallen ist. „Was werden Sie als Erstes machen, wenn die Ausgangssperre wegfällt, worauf freuen Sie sich?,“ wollten wir von den Schwetzingern wissen und fragten Passanten in der Innenstadt. Die Antworten überraschten wenig, sind aber, solange die Gastronomie noch geschlossen hat und die Anzahl der Personen, die man treffen darf, noch begrenzt wird, kaum umsetzbar. Aber träumen darf man ja.

Julia Strassner und Julia Geyer wollen endlich wieder mit vielen Freunden feiern gehen. © Marco Montalbano

„So richtig lecker essen gehen in ein Restaurant, das wäre das Erste, was ich machen würde.“ sagt Sophie Blümle aus Wiesental und ergänzt: „Natürlich mit ihm.“, womit sie ihren Schwetzinger Freund Mark Nadler meint, der neben ihr steht. Natürlich müssten hierzu auch die Restaurants wieder öffnen. Mark ergänzt lachend: „Mit mir? Na hoffentlich.“ Doch er kann mit Blick auf Hund „Benni“ der beendeten Ausgangssperre auch eine gute Seite abgewinnen: „Wir durften wegen ihm ja trotzdem raus. Da war dann immer so schön leer.“

Die Teenagerinnen Tanja Ziegler aus Plankstadt und Laura Risch aus Schwetzingen sitzen auf einer Bank in den Kleinen Planken. Sie hören Musik aus einem kleinen Lautsprecher und haben sich mit Chips ausgestattet. Für die beiden ist die Sache klar: „Mehr als nur eine Freundin treffen, Party und keine Angst haben müssen, nach 21 Uhr von der Polizei ‚erwischt‘ zu werden.“ Zumindest das Letztere müssen sie jetzt nicht mehr.

Ulrike Mack (Bild) wartet auf dem Schlossplatz, während ihr Vater heißen Kaffee to go holt. „Ich bin auf ‚Heimaturlaub‘ und wohne in Hamburg. Da gibt es keine Ausgangssperren.“ sagt sie etwas verschmitzt, wird aber gleich wieder ernst. „Ich freue mich richtig darauf, wenn man wieder viele Leute treffen kann, ohne Beschränkungen.“

Ab in den Club

Viele der Befragten ärgern sich über die Polizeikontrollen, weil sie doch nichts Böses machen würden – seit Freitag müssen sie das vorerst nicht mehr. So auch Julia Dojan aus Rohrbach: „Ich war bei einer Freundin und musste über Nacht bleiben, nur weil es schon 21 Uhr war, das macht doch keinen Sinn.“ Und sie fügt hinzu: „Was ich als Erstes tun würde? Ab in den Club, wenn das ginge und wieder in der Gastro arbeiten für extra Geld.“ Ihre Freundin Merve Serbetci ist vorsichtiger: „Ich hatte Corona. Das will ich nicht noch mal. Deshalb warte ich, bis keine Gefahr mehr besteht, dann würde ich lecker Steak essen gehen.“

Julia Geyer und Julia Strassner aus der Spargelstadt, die ein Eis auf einer Bank genießen, ist die Sache klar: „Mit Freunden in der Heidelberger Altstadt feiern.“ Julia Geyer ist frustriert: „Wir halten uns an die Hygieneregeln, aber seit einem Jahr hat sich nicht viel geändert. Es wäre schön, wenn wir klare Lockerungen als festes Ziel hätten.“ Und ergänzt: „Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja bald was.“