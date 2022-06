Freundeskreis als Antwort

Auch wenn laut „Per Anhalter durch die Galaxis“ – ein Science-Fiction Roman von Douglas Adams – die Antwort auf alle Fragen die Zahl „42“ ist, trifft dies nicht auf den Sängerbund-Freundeskreis zu. Denn dort lautet die Antwort auf alle Fragen: Freundeskreis. Wetten? Renate Schnitzer vom Freundeskreis liefert die Fragen:

Was ist, wenn Seniorinnen und Senioren auf das Gartengelände hinter dem Schlossgarten strömen? – Wenn fleißige Bäckerinnen Kuchen gebacken haben? Wenn in der Küche Hausmacher-Wurstbrote zubereitet werden? Wenn sich alle gut unterhalten und selbst zur Unterhaltung beitragen dürfen? Wenn Geburtstagskinder ein Ständchen gesungen bekommen? Wenn über vergangene und zukünftige Vereinsveranstaltungen berichtet wird? Wenn ungeprobt im Duett gesungen wird und das auch noch klappt? Wenn alle Helfende sich freuen, auch über ein Dankeschön an dieser Stelle?

Die Antwort dürfte nun allen klar sein – und wer’s nicht glaubt, der geht einfach zum Gartenfest des Sängerbund-Freundeskreises am Sonntag, 24. Juli, auf dem Gartengelände des Sängerbundes hinter dem Schlossgarten. rs/zg