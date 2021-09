„Fridays for Future“: Klimastreik und Müll sammeln

Schwetzingen. „Fridays for Future“ meldet sich mit einer Kundgebung an diesem Freitag, 24. September, um 14 Uhr, auf die Kleinen Planken zurück. Dem Klimastreik soll eine Müllsammelaktion ab 14.30 Uhr angeschlossen werden, zu der jeder Bürger eingeladen ist.

In der Pressemitteilung von „Fridays for Future“ werden zudem Redner von „Amnesty International“ und „Scientists for Future“ angekündigt, die auf dem Plakat zitiert werden. Gerd Guntermann („Amnesty“) sieht „die Klimakrise als Menschenrechtskrise“ und Dr. Paula Stehrer Schmidt („Scientists“) fragt: „Unterschätzen die Politiker die Bereitschaft der Bürger, Klimaschutzmaßnahmen mitzutragen?“. zg