„Friedensflöte“ beim Passionskonzert

Das traditionelle Passionskonzert am Karfreitag, 15. April, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche gestalten dieses Jahr die Flötistin Ulrike Wettach-Weidemaier und Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer (Orgel und Klavier).

Werke aus Barock und Moderne spiegeln Drama, Trauer, Leid und Klage über das biblische Passionsgeschehen und über die Passionen des aktuellen Alltags wider. Es erklingen Werke von Antonio Vivaldi, Jean Baptiste Loeillet, Hans Ulrich Staeps, Michael Schütz und Rolf Schweizer. Mit einem modernen Passionslied und der alten, aber immer wieder aktuellen Weise „Verleih uns Frieden“ von Martin Luther wird das Publikum aktiv einbezogen. Das Konzert klingt mit dem Stück „Friedensflöte“ von Hans-Jürgen Hufeisen aus. Hierbei wird das eingangs gespielte „Adagio“ von Vivaldi mit einer freieren Klavierbegleitung in meditativer Stimmung zitiert. Diakonin Margit Rothe ergänzt das Programm mit ausgesuchten Texten.

Detlev Helmer lässt Vivaldo und Schütz erklingen. © Lenhardt

Ulrike Wettach-Weidemaier studierte Blockflöte an den Staatlichen Hochschulen für Musik in Stuttgart und Heidelberg-Mannheim bei Professor Hartmut Strebel und Annette Struck-Vrangos, heißt es in einer Pressemitteilung. Außer Privatstudien seit 1996 bei Christiane Palmen (Mannheim) und seit 2012 bei Prof. Karel van Steenhoven (Karlsruhe) studierte sie an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt bei Hartmut Gerhold. Sie besuchte zahlreiche Meisterkurse, etwa bei Walter van Hauwe, Gerd Lünenbürger, Han Tol, Aurele Nicolet und Peter Thalheimer. Neben ihrer Konzerttätigkeit mit neuer und alter Musik, die sie solistisch und in verschiedenen Ensembles ausübt (mit dem Orchester des Nationaltheaters Mannheim, dem Ensemble „Flau-ten-to“, mit dem sie 2013 den zweiten Preis beim „Flötenfestival Freiburg“ gewann, dem „Trio Eremitage“ und dem „Trio Canti Avium“), bildet das Unterrichten einen wesentlichen Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Der Erlös ist für die Leidtragenden des russisch-ukrainischen Krieges vorgesehen. Das Konzert findet unter den aktuellen Corona-Regeln statt (FFP-2-Maske, Abstand, 140 Zuhörer Maximum). Empfohlen wird daher das Nutzen des Ticketservices unter www.ekischwetzingen.de. Einlass ist um 16.30 Uhr. zg