Schwetzingen. Die evangelische Kirchengemeinde in Schwetzingen lädt am heutigen Sonntag um 18 Uhr in die Stadtkirche zum Friedensgottesdienst ein. In der zugehörigen Pressemitteilung heißt es, dass der Gottesdienst vorbereitet und gestaltet wird von einem Team aus dem Kirchengemeinderat, genauer von Holger Hamm (Prädikant) und Günther Keim, sowie Hanna Schwichtenberg. Die Orgelmusik steuert Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer bei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1