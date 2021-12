Friedenslicht weitergeben

Das Friedenslicht ist in Schwetzingen angekommen: Trotz Corona-Pandemie entsenden die Pfadfinder Plankstadt auch in diesem Jahr das sogenannte Friedenslicht – eine Flamme, die am Geburtsort Christi in Betlehem entzündet wird. Das Licht reist einmal um die Welt, um allen Menschen in der Ädventszeit als Zeichen für Frieden und Völkerverständigung zu leuchten.

Bei einer kleinen pfadfinderischen Aussendungsaktion wurde das Friedenslicht nach St. Nikolaus und in die evangelische Kirche in Plankstadt verteilt und steht zum Abholen in den Kirchen zu den üblichen Öffnungszeiten bereit.

„Wir laden Sie herzlich dazu ein, Ihre eigene Kerze an der Flamme des Friedenslichtes anzuzünden und mit nach Hause zu nehmen“, betonen die Verantwortlichen in der Pressemitteilung.

An Heiligabend können Interessierte sich außerdem nach den Gottesdiensten ihr ganz persönliches Friedenslicht in den katholischen Kirchen in Schwetzingen und Oftersheim abholen und dieses anschließend gern auch an andere weitergeben. zg/caz

