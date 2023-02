Das Interesse an den lokalen Prunksitzungen war ja bereits in den Zeiten vor Corona zurückgegangen, was auch schon schade war. Denn die Karnevalsvereine haben doch Unterstützung und Anerkennung verdient. Und jetzt, nach der langen Pause, ist die Publikumsresonanz – zumindest hier in Schwetzingen – noch einmal gesunken. Es waren gerade einmal halb so viele Menschen im Lutherhaus als eine Woche zuvor beim Schlachtfest der Freien Wähler. Und dass kein einziger Stadtrat im Saal saß und keine einzige offizielle Vereinsdelegation begrüßt werden konnte, dürfte ein Novum gewesen sein. Frieher hot’s des net gewwe, um Comedian Chako Habekost zu zitieren. Immerhin waren OB Pöltl und Bürgermeister Steffan da.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Andreas Lin, Redakteur © siehe Bildtext

Was die Gründe sein mögen? Da dürften mehrere Sachen reinspielen. Nicht neu ist, dass sich viele Menschen eben grundsätzlich nicht für den Karneval begeistern können. Und diejenigen, die zumindest ein Faible dafür haben, können sich im Fernsehen satt sehen. Früher gab es die Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz“, die Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“ und vielleicht eine Veranstaltung aus Köln. Heutzutage ist es ein Vielfaches – von Köln bis Düsseldorf, von Franken bis Baden und von Schwaben bis Hessen. Mit Büttenrednern, die eben in oberen Ligen spielen, und nicht die Kalauer von vorgestern aufwärmen, so schwer der Job auch sein mag.

Aber vielleicht sollte die SCG in Zukunft auch die Werbetrommel besser rühren und potenzielle Gäste früher und persönlich ansprechen. Einen Strippenzieher und Menschenfänger wie Dr. Hans-Joachim Förster haben sie ja leider nicht mehr – er hatte einst durch seine Kontakte und Ansprache alleine den Saal gefüllt.