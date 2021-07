Frischekur für Kleinspielfeld

Die Stadt Schwetzingen nutzte den Lockdown im Frühjahr zur Erneuerung des DFB-Kleinspielfelds auf dem Spielplatz am Ostpreußenring in der Nordstadt. Ein neuer Kunstrasen wurde verlegt und der dazugehörige Unterbau erneuert. Auch neue Ballfang- und Tornetze sind angebracht worden. Für die Spieler in den Pausen und für Zuschauer und Eltern stellte die Stadt zudem zwei neue Sitzgarnituren am Spielfeld sowie eine weitere auf dem nebenan gelegenen Spielplatz auf. WeitereSitzmöglichkeiten werden zeitnah errichtet. Die Kosten für die Erneuerung des Kleinspielfelds belaufen sich auf rund 12 000 Euro. Bild: Stadt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1