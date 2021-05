Frühstück zum Muttertag

Den Muttertagssonntag mit einem schönen Kaffeehaus-Frühstück beginnen – darauf muss man auch in Pandemiezeiten nicht verzichten. Bernd Lehnert und sein Team vom Kaffeehaus am Schwetzinger Schlossplatz bieten Liefer- und Abholservice für den Sonntag, 9. Mai, an.

Zur Auswahl gibt es ein „Kaffeehaus“- oder ein „Fitness“-Frühstück zu je 19,50 Euro (plus 10 Euro Pfand für Korb und Gläser). Beim „Kaffeehaus“-Frühstück sind dabei: ein Brotkorb mit einem Croissant, einem Mini-Laugenstück, einem Malzkornbrötchen, einem hellen Brötchen, Marmelade, Honig, Nutella, Butter, ein gekochtes Landei, ein Birchermüsli oder ein Knuspermüsli mit Zimt-Apfel-Quark, eine kleine Käse-Wurst-Platte, eine kleine Portion gebeizter Ikarimi-Lachs mit Senf-Dill-Sauce.

Das Paket „Fitness“-Frühstück besteht aus einem Brotkorb mit Fitnessbrotscheiben, einem Malzkornbrötchen, zwei Scheiben Knäckebrot, Marmelade, Honig, Nutella, Butter, ein gekochtes Landei, Fitnessmüsli mit frischen Erdbeeren, Naturjoghurt, Haferflocken, Leinsamen, kleine Käse-Wurst-Platte (mit Hüttenkäse und Putenbrust), Avocado-Frischkäse-Dip mit gemischter Rohkost.

Zusätzlich kann eine Frühstück-Bowl dazu bestellt werden (100 Prozent Bio, laktosefrei, glutenfrei, sojafrei, vegan) für 7,90 Euro.

Bestellungen sind bis Freitag, 7. Mai, 12 Uhr, erforderlich unter der E-Mail info@kaffeehaus.de oder Telefon 06202/12170 beziehungsweise 0176/61353009. Die Lieferung (3 Euro) erfolgt am Sonntag von 9 bis 12 Uhr, Abholung am Kaffeehaus ist ab 8.30 Uhr möglich. zg