Fünfjähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwetzingen. Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen hat ein fünfjähriger Junge davongetragen, der am späten Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr in Schwetzingen im Odenwaldring von einem Auto erfasst worden ist. Der Junge überquerte laut Angaben der Polizei gemeinsam mit seinen Eltern bei Grünlicht eine Fußgängerampel in Höhe des Bellamar, als die 56-jährige Fahrerin eines VW Golf das für sie geltende Rotlicht missachtete und mit dem Kind kollidierte.

Der Junge trug beim Zusammenstoß eine Gehirnerschütterung und Abschürfungen davon und wurde zur Untersuchung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug enstand kein Sachschaden. Die Fahrerin sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.