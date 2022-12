Für Besuch der Sternsinger anmelden

Die Sternsingeraktion der katholischen Kirchengemeinde findet schon bald statt. In diesem Jahr sind Besuche der drei Könige an den Häusern und Wohnungen wieder möglich. Wer Interesse an einem Besuch der Sternsinger hat, füllt bis 29. Dezember auf der Internetseite der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen – Plankstadt – Oftersheim (www.kath-se-schwetzingen.de) das entsprechende Formular zur Anmeldung aus. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich telefonisch an das Pfarramt wenden unter der Nummer 06202/92 62 80.

Die Sternsinger sind an folgenden Tagen unterwegs: in Schwetzingen am Freitag, 6. Januar, und Sonntag, 8. Januar; in Plankstadt am Freitag 6. Januar sowie in Oftersheim am Freitag, 6. Januar, und Samstag, 7. Januar. Die Sternsinger sind ebenfalls in verschiedenen Gottesdiensten anzutreffen: Am 5. Januar um 18.30 Uhr in St. Kilian in Oftersheim, am 6. Januar um 10.30 Uhr in St. Nikolaus in Plankstadt sowie am 6. Januar um 11 Uhr in St. Pankratius in Schwetzingen. Zudem werden die Sternsinger am 5. Januar von 17 bis 18.30 Uhr in der Kirche St. Kilian und am 6. Januar von 15 bis 17 Uhr in der Kirche St. Pankratius anzutreffen sein. „Kommen Sie gerne vorbei und genießen Sie die weihnachtliche Atmosphäre in der Kirche“, lädt die Kirchengemeinde ein. Ebenfalls liegen Anfang Januar Segensaufkleber in allen Kirchen zum Abholen bereit. Den zahlreichen von der Aktion geförderten Projekten kann man zudem eine Spende zukommen lassen (Verwendungszweck unbedingt angeben):

Römisch-katholische Kirchengemeinde Schwetzingen: IBAN DE58 6725 0020 0025 0235 10, Sparkasse Heidelberg, Verwendungszweck: „Sternsinger 2023“. zg