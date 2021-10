Für den Leib und für die Seele

„Nach unseren tollen Sommerkonzerten folgt jetzt eine weitere Konzertreihe mit dem Titel ,Winter im Schloss’“, sagt der Geschäftsführer des Schlossrestaurants „Theodors“ Andreas Bante unserer Zeitung. Und es ist ihm anzumerken, wie er sich auf die Abende freut: „Wir haben jetzt eine gute Möglichkeit gefunden, die Konzerte direkt auf das Restaurant abzustimmen. Die Bühne wird in der Mitte stehen, so dass die Besucher von überall eine gute Sicht haben“, sagt Andreas Bante.

Der Schlosspark schließt zwar eigentlich im Winter schon um 17 Uhr, aber mit tatkräftiger Unterstützung seitens der Schlossverwaltung und deren Chefin Sandra Moritz sei es gelungen, das Go für die Konzertreihe zu bekommen. Der Haupteingang am Schloss wird an den Abenden bis 21 Uhr geöffnet sein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Konzerte beginnen um 20.30 Uhr. Nur das erste Event von „One Voice Down (Markus & Debbie)“ geht am 12. November erst um 21 Uhr los, da eine Theatervorstellung nicht gestört werden soll.

Auch von der kulinarischen Seite her geht das „Theodors“ im Winter neue Wege. Es gibt erstmals ein Kurpfälzer Tapas-Menü. Köstlichkeiten aus der Region wie Blut- und Leberwurstpraliné auf Rahmkraut, eine kleine Dampfnudel mit Krumbeeresupp, Odenwälder Bachforelle auf buntem Linsensalat oder ein Duett vom Weiderind sind auf der Karte und natürlich gibt’s auch drei kleine Dessertvariationen.

Das Menü ist auf der Homepage vom „Theodors“ einzusehen, kostet 39 Euro pro Person und kann mit der Reservierung des Tickets gleich mit gebucht werden. Ein historisches Menü – moderiert von Wolfgang Schröck-Schmidt – gibt es als kulinarische Überraschung am 9. Dezember um 19 Uhr – es ist erst ab Anfang November auf der Homepage buchbar.

Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt werden alle Veranstaltungen in 2 G durchgeführt: „Für die Konzerte ist es die sicherste Variante, um auch für alle einen tollen Abend erlebbar zu machen – es besteht dann keine Maskenpflicht. Alle anderen Veranstaltungen im „Theodors“, wie die derzeitigen „Lazy Sundays“ finden nach wie vor in 3G statt“, so Bante. zg

Info: Tickets und Menü reservieren unter Telefon 06202/9 33 00 oder per E-Mail an info@schlossrestaurant-schwetzingen.de