Die Veränderungen im privaten und beruflichen Umfeld, die Corona gebracht haben, sind enorm. Dies bedeutete auch, sich schnell auf Neues einzustellen – Herausforderung und Chance zugleich. Nicht nur der stationäre Handel, auch etliche andere Berufsgruppen mussten ihre Angebote und Dienstleistungen anpassen. Miriam Hohmann von der Marketing- und Designagentur FarbFaible hat in den letzten Monaten etliche Neuausrichtungen und Positionierungen erarbeitet. Genau dieser Bedarf hat die Idee eines „Workshop für Unternehmer“ entstehen lassen, der bei Selbstmarketing und Positionierung ansetzt.

AdUnit urban-intext1

Der Workshop wird gemeinsam von Karen Sonnenberger (Sonnenberger Coaching) und Miriam Hohmann umgesetzt. Dabei ist es den beiden Powerfrauen wichtig, die Teilnehmer dabei zu unterstützen, Klarheit und Perspektiven zu entwickeln, Ziele zu definieren und ins Tun zu kommen. Durch ihre langjährige Erfahrung als Führungskraft, Geschäftsführerin sowie als selbstständiger Coach und Trainerin kennt Karen Sonnenberger die Bedeutung von Selbstmarketing sehr gut. Im ersten Schritt wird das Selbstmarketing, dessen Bedeutung und das Bewusstsein für eigene Stärken und Potenziale ausgearbeitet.

Gründe für das „Warum“

„Wer sein Warum kennt, kann auf eine ganz andere Weise mit seiner Zielgruppe oder Mitarbeitern kommunizieren. Das Warum ist das, was uns von Mitbewerbern abhebt und der Grund, warum Kunden bei uns kaufen und nicht woanders“, erklärt Miriam Hohmann. „Die Ergebnisse aus dem Selbstmarketing und der Positionierung lassen sich ins Online- und Offline-Marketing übertragen. Heutzutage reicht es nicht mehr, nur einen oder zwei Kanäle zu bedienen, es geht darum, einen optimalen Mix zu finden.“

Als Designerin und Konzeptionerin hat sich Miriam Hohmann auf den ganzheitlichen Marketingansatz spezialisiert. Die Positionierung und das Marketing hören nicht beim Flyer oder der Webseite auf, sondern sollten sich in Social Media wiederfinden.

AdUnit urban-intext2

Wie schaffe ich es, die erarbeiteten Inhalte des Selbstmarketings in eine Strategie für meine Online-Kommunikation zu packen? Doch welche ist die richtige Plattform für mich? Dazu gibt es Einblicke in die einzelnen Social-Media-Plattformen, deren Einsatz, Nutzung sowie das Nutzerverhalten. Denn: Nur wenn ich weiß, wie ich mich optimal platziere und die richtige Plattform habe, kann ich mehr Sichtbarkeit erreichen.

Der Workshop richtet sich an Unternehmer, die sich weiterentwickeln und an der eigenen Strategie und Wahrnehmung arbeiten möchten, sowie die einzelnen (Online-)Kanäle sinnvoll nutzen möchten. Fragen können gerne an miriam@farb-faible.de gestellt werden.

AdUnit urban-intext3

Aktuell gibt es drei Termine für den Tagesworkshop: 9. Februar, 6. und 25. März. Weitere Informationen unter www.farb-faible.de sowie Anmeldung per E-Mail an mail@sonnenberger-coaching.de.