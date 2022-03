Für gesundes Wachstum und langes Leben

Der städtische Baumlehrpfad auf der Streuobstwiese an der römischen Wasserleitung ist ein rares Biotop. Die Wiese, die nicht gedüngt wird und sich natürlich entwickeln kann, sowie die verschiedenen Baumarten ernähren im Frühjahr mit Blumen und Blüten Bienen und andere Insekten. Im Herbst ist das Fallobst gut für vielerlei Tiere und natürlich auch für Menschen. Das schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung.

Die Obstbäume, die dort angepflanzt sind, wurden wie üblich auf einer stark treibenden Unterlage aufgepfropft. Das fördert das Wachstum, führt aber auch vermehrt zur Bildung von Wasserschossen. Diese Sommertriebe müssen frühzeitig herausgeschnitten werden, weil ansonsten im Inneren der Baumkrone der Wuchs zu dicht wird und die Gefahr von Schimmelbildung und anderen Krankheiten entsteht.

Experte aus Ketsch

Günther Martin, Gemeinderat der Grünen in Ketsch, kennt sich mit Baumschnitt seit drei Jahrzehnten aus. Er stellte fest, dass die Obstbäume am Lehrpfad in keinem guten Zustand sind und dringend geschnitten werden müssen. Nachdem Susanne Hierschbiel, Stadträtin und Sprecherin der Schwetzinger Grünen, mit der Stadt das Vorgehen abgesprochen hatte, erledigte Martin den Baumschnitt jetzt selbst – und das unentgeltlich bei einer Arbeitszeit von eineinhalb Stunden pro Baum. Hilfe beim Beseitigen des Schnittguts erhielt er durch Regina Czechanowski, Vorstandsmitglied der Grünen, und die Schwetzinger Stadträte Peter Köhler und Dr. Michael Rittmann.

Die Grünen hoffen, dass sich die Arbeit gelohnt hat, die Bäume gesund wachsen, lange leben und weiterhin zur Artenvielfalt beitragen. zg