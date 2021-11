Für Impfung über Kreis anmelden

Schwetzingen. Zehn Impfteams sollen nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises ab nächster Woche im Einsatz sein, um zusätzliche Impfmöglichkeiten anzubieten - unter anderem in der Wollfabrik in Schwetzingen (wir berichteten). Dort soll ab Dienstag, 16. November, dienstags, donnerstags und samstags zwischen 8.30 und 18.30 Uhr geimpft werden. Bis zu 200 Personen können hier täglich nach vorheriger Terminvereinbarung eine Impfung bekommen.

Laut Wollfabrik-Inhaber Joachim Schulz können Termine telefonisch beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises unter der Nummer 06221/5221881 vereinbart werden. Hier muss der Anrufer jedoch dazu sagen, an welchem Standort er eine Impfung bekommen möchte. Ein Link zur Anmeldung über den Rhein-Neckar-Kreis wird im Laufe des Tages bekanntgegeben.

Joachim Schulz weist noch daraufhin, dass keine Anmeldungen in der Wollfabrik möglich sind. Nach Bekanntwerden der DIA-Station seien Impfwillige in die Wollfabrik gekommen oder würden dort anrufen - "das läuft jedoch alles über den Kreis", so Schulz gegenüber der Redaktion.