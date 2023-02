Für Kinder und Klima gleichermaßen: Schwetzinger Grüne fordern Sanierung des Lehrschwimmbeckens

Schwetzingen. Kinder sollen sich sicher im Wasser bewegen können. Dafür brauchen sie qualifizierten Schwimmunterricht und die dafür erforderliche Ausstattung. In Schwetzingen gibt es dafür das Lehrschwimmbecken in der Nordstadtschule. Dies besteht seit mehr als 47 Jahren und wurde in den vergangenen 20 Jahren immer nur notdürftig repariert. Daher haben die Grünen beschlossen, einen Antrag zur Einleitung der notwendigen Sanierungs- beziehungsweise Renovierungsmaßnahmen zu stellen. „Hierbei geht es zunächst um eine Voruntersuchung, um die Kostenhöhe der erforderlichen Maßnahmen festzustellen“, schreibt die Partei zu ihrem Beschluss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Landtagsabgeordneter Dr. Andre Baumann (v. l.) informiert sich mit den Grünen-Stadträten Sabine Walter, Kathrin Vobis-Mink und Peter Köhler bei DLRG-Vorstand Dr. Marc Hemberger über den Zustand des Lehrschwimmbeckens. © Patrick Alberti

Die Grünen-Stadträte Kathrin Vobis-Mink, Sabine Walter und Peter Köhler trafen sich gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Dr. Andre Baumann mit Dr. Marc Hemberger, dem Vorsitzenden der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), in der Nordstadthalle, um sich ein aktuelles Bild vom renovierungsbedürftigen Zustand der Schwimmhalle zu machen.

Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Schwetzingen: „Es passiert einfach nichts“

Hemberger setzt sich seit 35 Jahren dafür ein, dass Kinder schwimmen lernen. „Schon sehr lange stehen dringend notwendige Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zur Debatte. Aber es passiert einfach nichts“, unterstricht der DLRG-Vorstand. In Endlosschleife kämen von neuen Mitarbeitern der Stadtverwaltung ein und dieselben Anfragen über den Zustand in der Schwimmhalle, denen er Rede und Antwort stehe. „Der dringende Handlungsbedarf wird nicht erkannt“, bedauert Hemberger. Ein solcher Handlungsbedarf bestehe bei der Wassertechnik, beim höhenverstellbaren Boden und bei den sanitären Anlagen.

Es müsse dringend energetisch saniert werden, stellten die Grünen Stadträte fest. Baumann ergänzte, dass die Halle noch genauso wie in seiner Kindheit aussehe. Die Fenster seien noch dieselben und es ziehe „ganz schön durch die Ritzen“. Kurzfristige Reparaturmaßnahmen würden hier nur bedingt helfen.

Das Lehrschwimmbecken ist Ausbildungszentrum für die DLRG-Ortsgruppe Schwetzingen-Oftersheim-Plankstadt, 200 Kinder werden hier wöchentlich in über 15 Kursen unterrichtet. Die DLRG bietet Schwimmunterricht für fast alle Altersgruppen an. „Den sehr günstigen Mitgliedsbeitrag (für Kinder 33 Euro und 44 Euro für Erwachsene jährlich) können sich nicht nur bessergestellte Gesellschaftsschichten erlauben“, schreiben die Grünen zum Treffen. „Es ist das Ziel der DLRG, Schwimmunterricht für alle anzubieten.“

Dr. Hemberger äußerte die Sorge, dass durch die Corona-bedingten Einschränkungen viele Kinder und Jugendliche das Schwimmenlernen verpassen könnten. Bereits vor der Pandemie seien nur 40 Prozent der Kinder am Ende der Grundschule sichere Schwimmer. Nach den Lehr- und Bildungsplänen der Bundesländer müssten es jedoch alle sein. Sicher schwimmen zu können, sei überall als Bildungsziel verankert.

Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Schwetzingen: Dringender Handlungsbedarf

Inzwischen ist der Anteil sicherer Schwimmer wohl weiter gesunken, da während der Corona-Pandemie Maßnahmen wie die Lockdowns zu massiven Einschränkungen geführt haben. In der DLRG haben beispielsweise 2020 und 2021 zusammengenommen nicht so viele Kinder das Schwimmen gelernt wie sonst in einem einzigen Jahr. In den Grundschulen dürfte die Bilanz noch verheerender sein. „Jetzt haben wir einen massiven Rückstau an Kindern, die noch das Schwimmen lernen müssen. Denn Schwimmen ist eine im Notfall lebensrettende Kulturtechnik, die wie das Lesen, Schreiben und Rechnen erlernt werden muss“, heißt es in den Ausführungen der Grünen weiter.

Die Kooperation zwischen Stadt und DLRG hat eine lange Tradition seit es Bäder in Schwetzingen gibt. Die Stadt stellt der Gesellschaft das Lehrschwimmbecken zur Verfügung und diese übernimmt dafür Teile der Wasseraufsicht im Freizeitbad Bellamar.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Kathrin Vobis-Mink betonte, dass „aus energetischer Sicht hier dringender Handlungsbedarf“ bestehe und Staatssekretär Baumann versprach: „Sollte die Stadt Schwetzingen einen Antrag auf Sanierung und Modernisierung des Lehrschwimmbeckens stellen, werde ich mich dafür einsetzen, dass der Antrag vom Land Baden-Württemberg bewilligt wird und die Mittel nach Schwetzingen kommen.“

Die Stadtratsfraktion sei sich einig, „dass die Stadt diese finanziellen Mittel benötigt, ohne die Unterstützung des Landes wird Schwetzingen das nicht stemmen können“. Die Grünen begrüßten daher den Einsatz des Landtagsabgeordneten.

Stadtrat Peter Köhler, der ebenfalls DLRG-Mitglied ist, beklagte lange Ausfallzeiten aufgrund der ständigen Reparaturarbeiten im Schwimmbetrieb. Daher fordert er: „Die Funktionsfähigkeit des Lehrschwimmbeckens muss erhalten bleiben.“ Die Stadt- und Kreisrätin Sabine Walter schlägt in dieselbe Kerbe, denn „es muss schnellstens etwas unternommen werden, sonst wird die Halle irgendwann geschlossen“. Das wolle doch niemand. Sie warnt: „Irgendwann kann man nicht mehr renovieren. Schon heute fehlt es an den essenziellen Ersatzteilen, was zu langen Ausfallzeiten führt. Ein weiteres Warten darf es nicht geben. Die wenigsten Menschen, die als Kind nicht schwimmen lernen, holen das später noch nach.“

Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Schwetzingen: Engagement von Ehrenamtlichen

Abschließend erneuerte Hemberger sein Angebot an die Stadtverwaltung, dass die Voruntersuchung von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DgfdB) durchgeführt werden könne. In der DGfdB, in der die DLRG Mitglied ist, haben sich ehrenamtlich Engagierte zusammengetan, um die Lehrschwimmbecken bundesweit zu erhalten. Diese Experten haben Erfahrung im Umgang mit technischen Ausfällen der in die Jahre gekommenen Bäder. Sie verfügen zudem über Kontakte zu Handwerkern verschiedener Gewerke.

Es sei sein persönliches Anliegen, so Hemberger, dass Kinder und Erwachsene im Nordstadtschwimmbad weiterhin schwimmen lernen. Andre Baumann unterstrich am Ende des Treffens noch einmal, dass kurzfristige Maßnahmen nicht mehr helfen, es müsse grundlegend energetisch saniert werden.