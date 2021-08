Für Körper und Geist

Schwetzingen. Namen erzeugen häufig bestimmte Bilder im Kopf. Vor Kurzem ist der Gründer der mit „Rücken und Muskeln“ verbundenen Fitnesskette Kieser Training, Werner Kieser, im Alter von 80 Jahren gestorben. In unserer Region denken beim Thema Fitness und Wellness zwar die meisten an einen anderen Werner – an den Gründer der Pfitzenmeier-Gruppe mit ihrem breiten Angebot an Sport- und Gesundheitsleistungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide haben einen guten Klang. Gemeinsam ist diesen langjährig erfolgreichen Unternehmen, dass sie stark mit dem Namen und den Ideen der Gründer verbunden sind. In Schwetzingen haben wir das Glück, nicht nur im sportlichen Bereich mit Werner Pfitzenmeier einen solchen Namen zu haben, der für eine Idee steht. Bei geistigen Genüssen ist ein anderer Kieser, die traditionsreiche Schwetzinger Buchhandlung, nicht wegzudenken.

Die Kiesers wie auch die engagierte Kollegin Barbara Hennl-Goll mit ihrer Bücherinsel, bieten die Gewähr dafür, dass Bücherfreunde gut beraten ihre Leselust ausleben können. Die individuelle Beratung, Autorenlesungen, der Internetauftritt, ein Bestell-service und – wie jüngst bei mir – der persönliche Lieferservice sind weithin anerkannt.

Das wird auch unter Fachleuten so gesehen: Cornelius und Christoph Kieser mit ihrem Team haben jüngst zum zweiten Mal nach 2018 den Deutschen Buchhandlungspreis bekommen. Solche Namen als Synonyme für beständige und herausragende Leistungen sind für Schwetzingen ein wichtiges Zeichen. Bleibt zu hoffen, dass es auch in unseren schnelllebigen Zeiten immer wieder einmal gelingen wird, eine erfolgreiche „Namensmarke“ zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2