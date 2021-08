Für Sonderführung durch den Schlossgarten anmelden

Schwetzingen. Bei der Sonderführung „Gartenfüchse in Schwetzingen“ am Mittwoch, 25. August, um 14.30 Uhr (Preis: 7 Euro) begeben sich die jungen Besucher auf Rätseltour kreuz und quer durch den Schwetzinger Schlossgarten. Dabei können sie Fabelwesen und antiken Göttern begegnen.

Hirsche, Schlangen, Löwen und Seeungeheuer: Spielerisch entdecken Kinder und Erwachsene den Schlossgarten. Es gilt, die Rätsel antiker Göttergeschichten zu entschlüsseln. Nur so findet man den Hinweis auf die nächste Station. Am Ende der Führung „Gartenfüchse in Schwetzingen“ winkt allen Teilnehmenden eine Urkunde. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 06221/65 88 80.