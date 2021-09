Fulminanter Auftakt des Schwetzinger Mozartfestes

Schwetzingen. Einen fulminanten Auftakt des Mozartfestes gestalteten der Schwetzinger Klarinettist Nikolaus Friedrich und das Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Mozarts berühmtes Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur erfüllte das Rokokotheater – ein würdiger Auftakt, der das Publikum zu viel Applaus hinriss. Friedrich spielte die Komposition des Meisters auf der Bassettklarinette, für die es ursprünglich konzipiert worden war. Da brachte den speziellen Reiz des Werkes wunderbar zum Ausdruck. Eröffnet wurde das Konzert mit der Sinfonie C-Dur von Josef Martin Kraus – er trägt nicht ohne Grund den Ehrentitel „Odenwälder Mozart“.

Neben diesen Werken hatten die Pforzheimer Instrumentalisten mit ihrem frischen und packenden musikalischen Zugriff noch die interessante Sinfonie Nummer 3 in C-Dur von Luigi Boccherini mit aufs Programm gesetzt. Auch er war ein Zeitgenosse Mozart und passte so trefflich ins Gesamtkonzept der Mozartgesellschaft. Die Reihe der Kammerkonzerte startet an diesem Samstag, 25. September, 19.30 Uhr, mit dem renommierten Van Baerle Trio aus Amsterdam.

