Furchtbare Hilflosigkeit

Die ehemalige Stadträtin Raquel Rempp setzt sich nach wie vor für die Belange von Menschen in Afghanistan ein, auch wegen ihrer guten Kontakte zu afghanischen Menschen hier in der Region (wir berichteten). Immer wieder erreichen sie auch Nachrichten von Menschen, die immer noch vor Ort ausharren und hoffen, irgendwie nach Deutschland kommen zu können.

In einer Sprachnachricht, die der Redaktion vorliegt, schildert ein afghanischer Ingenieur auf Englisch die Lage vor Ort. Er spricht davon, dass trotz der Ansage der Taliban, dass Menschen mit einer Ausreiseerlaubnis den Flughafen betreten können, die Möglichkeiten das Land zu verlassen, schwinden. Viele Menschen harrten zuhause aus, da der Flughafen in Kabul nicht nur geschlossen sei, sondern auch schon so viele Menschen auf dem Gelände sind, dass auch mit Ausreisepapieren und Visa de facto kein Durchkommen mehr ist. Dazu kommt, dass immer wieder auch Anschläge im Bereich des Flughafens angedroht werden.

„Die Hilflosigkeit ist furchtbar“, berichtet Rempp im Gespräch mit dieser Zeitung. „Die Menschen harren immer noch aus und hoffen, dass man ihnen helfen wird, weil sie auf Listen zur Evakuierung stehen. Sie warten auf einen Anruf, der womöglich niemals kommt.“ An die Aussagen der Taliban, dass man auch nach der offiziellen Evakuierungsaktion Ende August noch Menschen mit entsprechenden Papieren aus dem Land lassen wolle, glaube vor Ort niemand. „Das ist Heuchelei“, erklärt Rempp. „Von Menschen vor Ort höre ich jeden Tag, dass die Präsenz der Taliban auf den Wegen zum Flughafen wächst.“

Auch in den Fällen der beiden in Schwetzingen lebenden Afghanen, denen Rempp helfen möchte, ihre Familien nach Deutschland zu holen (wir berichteten), zeichnet sich kein Erfolg ab. „Ich bekomme Antworten aus Berlin und Stuttgart, aber keine Informationen. Es scheint da keine Strategie zu geben, zumindest keine gute“, so Rempp. lh

