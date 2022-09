Mannheim. Eine Fußgängerin ist am Mittwochmorgen in Mannheim von einer Straßenbahn der Linie 7 erfasst worden. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ereignete sich der Unfall gegen 7.30 Uhr auf der Feudenheimer Straße im Bereich der Haltestelle „Neckarplatt“. Der Bahnverkehr ist in beide Richtungen gesperrt. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1