„Futter“ für die Studenten

Ein schönes Willkommen für über 200 angehende Rechtspfleger und Gerichtsvollzieher: Die Stadt Schwetzingen hält an der langjährigen Tradition fest, den Studenten der Hochschule für Rechtspflege einen prall gefüllten „Kulturbeutel“ mit an die Hand zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben den informativen Flyern, die auf das kulturelle Angebot in Schwetzingen aufmerksam machen, ist wieder der beliebte, eigens für die Studenten entwickelte „Schwetzingen-to-go“-Kaffeebecher mit Gutscheinblock für einen gratis Kaffee sowie eine entsprechende „Kaffeekarte“ im Beutel enthalten. Die gemeinsame „Füllung“ entstand in Kooperation mit der Stadt und dem Stadtmarketing Schwetzingen, um den Studenten einen angenehmen Aufenthalt während ihrer Studienzeit zu bieten. Die Begrüßung der Studienanfänger erfolgt durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. zg