Gaben für die Gottesdienste

Die lang anhaltende Dürre in diesem Sommer hat viele Pflanzen an ihre Grenzen gebracht. Hoher Aufwand und zusätzliche Kosten begleiten die Ernte. Im Frühjahr gab es noch ausreichend Niederschläge, aber in den Sommermonaten hat die Sonne über Gärten und Feldern gebrannt. Wird es in den nächsten Jahren so weitergehen? Welche Auswirkungen bringt der Klimawandel?

Diesen Fragen geht der evangelische Pfarrer Steffen Groß in den Gottesdiensten am Sonntag, 2. Oktober, um 9.30 Uhr in der St. Josefskapelle und um 11 Uhr in der Stadtkirche nach.

Doch bei allen Fragen bleibt der Dank gegenüber Gott, unserem Schöpfer mit seinem Versprechen: „Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden?“ (Matthäusevangelium Kapitel 6 Vers 31).

Die Gottesdienste werden mit Abendmahl gefeiert und musikalisch mitgestaltet von Dorothee Strieker an der Orgel.

Spenden für den Erntedankaltar können Freitag und Samstag in der Stadtkirche abgegeben werden. zg