Ganz nah dran an den Nachrichtenmachern

Schwetzingen/Hockenheim. Das ist so spannend wie die Tageszeitung und all ihre Kanäle selbst: das Medienprojekt „Klasse Kids“! Es richtet sich an alle dritten und vierten Klassen der Grundschulen im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung. Das Tolle: Dieses Projekt ist für die teilnehmden Schulen kostenfrei.

Projektzeitraum für SZ/HTZ: Schuljahr 2021/2022

Wie funktioniert das Ganze: Im zweiwöchigen Projektzeitraum, der von Ihnen im Schuljahr 2021/2022 selbst gewählt werden kann, erhält jeder Schüler und jede Schülerin eine eigene Print-Ausgabe der Schwetzinger Zeitung oder Hockenheimer Tageszeitung. Die Zeitungen werden an die Schule geliefert.

Die Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung veröffentlicht täglich eine Kindernachricht mit Fred Fuchs, dem beliebten Maskottchen. Diese bietet zusätzlich interessanten Lesestoff für die Schülerinnen und Schüler.

Die Unterrichtsmaterialien beinhalten Lehrerbögen als Vorbereitungs- und Arbeitsmaterial für jede Lehrkraft sowie Schülerbögen für den Einsatz im Unterricht oder zu Hause. Eine PDF-Datei mit den Unterrichtsmaterialien sendet das Medienprojektteam den Teilnehmenden rechtzeitig vor Projektstart per E-Mail zu.

Die Materialien wie Hefter, Zeitungsdiplome, Elternbriefe mit Lesegutschein sowie eine kleine Überraschung (ein Fred-Fuchs-Pixi-Buch und ein Lineal) für jede Schülerin und jeden Schüler werden rechtzeitig vor Projektstart in die Schule geliefert.

Im Projektzeitraum bietet die Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung den teilnehmenden Klassen Unterrichtsbesuche von einem Redaktionsmitglied an – je nach aktueller Lage vor Ort in der Schule oder als Teilnahme an einer digitalen Unterrichtsstunde. Über den Besuch berichten wir anschließend in der Zeitung. Vielleicht haben sogar die Schüler selbst Lust, einen Artikel zu verfassen, der dann mit Autorennamen oder dem Klassenverbund abgedruckt wird. Nachrichten selbst machen - das ist doch klasse, Kids!

Der Projektpartner Sparkasse Heidelberg bietet den teilnehmenden Klassen zudem Besichtigungen der Sparkassenfilialen vor Ort an, sofern es die aktuelle Lage zulässt. Das Interesse hierfür kann auf dem Anmeldebogen vermerkt (angekreuzt) werden. Hierzu folgen dann zu gegebener Zeit Information des Projektteams.

Der Projektpartner Stadtwerke Schwetzingen verlost unter allen teilnehmenden Klassen eine Klassenfahrt zur „Experimenta“ in Heilbronn – sofern es die aktuelle Lage in diesem Schuljahr noch zulässt.

Ansprechpartner für Rückfragen Bianca Oberhausen, ihr obliegt die Projektbetreuung: Telefon: 06202/205-306 (werktags, 9 bis 14 Uhr) oder bianca.oberhausen@schwetzinger-zeitung.de.