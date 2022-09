Gartenbaden und die Pflanzenpflege

Eines der wichtigen Zukunftsthemen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs, die Nachhaltigkeit wird Anfang September bei zwei spannenden Führungen im Schwetzinger Schlossgarten aufgegriffen: Einen meditativen Rundgang erleben die Gäste beim „Gartenbaden“ am Donnerstag, 8. September, um 18 Uhr. Besondere Tipps zur Pflege der Bäume gibt es bei der Veranstaltung „Pflanzenkohle, Sämlinge und neue Gehölze“ am Sonntag, 11. September, um 14.30 Uhr.

Beim sogenannten „Gartenbaden“ am kommenden Freitag erleben die Gäste den Schlossgarten um 18 Uhr mit allen Sinnen: Die Besucherinnen und Besucher nehmen Geräusche des Windes in den alten Bäumen wahr, hören das Summen der Bienen, das Schnattern und Zwitschern der Vögel und genießen den Duft der Blumen, Blüten und Gewässer. Was Kurfürst Carl Theodor und seinen Gästen gefiel, tut auch heute noch wohl. Die Vielfalt aus Farben, Wegen, Hecken und Fontänen zu sehen und zu erleben, entspannt Geist und Seele.

Einblick in die „hohe Gartenkunst“ gibt die Führung „Pflanzenkohle, Sämlinge und neue Gehölze“ am Sonntag, 11. September, um 14.30 Uhr. Gartenfans erhalten dabei Informationen über die alten und neuen Methoden der Bepflanzung, Pflege, Düngung und Aufzucht neuer Bäume. Der Garten ist dabei als historisches Gesamtkunstwerk zu bewundern. Der Blick auf die Arbeit derer, die seit jeher für den Erhalt des Schlossgartens sorgten und bis heute sorgen, wird gewürdigt. Dank der Pflege und dem Wissen der Gärtner und anderer Fachleute ist der Schlossgarten jederzeit ein Genuss. zg