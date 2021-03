  Gasaustritt in Hirschacker-Grundschule

Schwetzingen. In der Hirschacker-Grundschule ist aus bislang noch nicht geklärter Ursache um kurz vor 10 Uhr Gas ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, sind Polizisten und auch die Feuerwehr aktuell im Akazienweg in Schwetzingen vor Ort. Alle Schüler und das Personal wurden umgehend evakuiert. Bislang wurden keine Verletzten gemeldet. Gemeinsam mit den Stadtwerken werde derzeit nach der Ursache gesucht und an der Behebung sowie der schnellen Eindämmung des möglichen Gasaustritts gearbeitet. Mehr Infos folgen in Kürze.

