  Gasaustritt in Schwetzinger Hirschacker-Grundschule

Schwetzingen. Im Keller der Hirschacker-Grundschule in Schwetzingen ist um kurz vor 10 Uhr Gas ausgetreten. Der Hausmeister hat das beim Ablesen des Zählers bemerkt und sofort die Schulleitung verständigt, erklärt Feuerwehrkommandant Walter Leschinski am Akazienweg vor Ort. Offensichtlich kam das Gas aus der Zuleitung zur Heizung. Alle 55 Schüler, sowie das Lehrpersonal wurden umgehend evakuiert und auf dem nahegelegenen Sportplatz gesammelt. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt.

Die Stadtwerke Schwetzingen sind ebenfalls gerufen worden und machten sich vor Ort ein Bild von der Lage. Die Feuerwehr Schwetzingen war mit vier Fahrzeugen und zwölf Kräften im Einsatz. Sie sind zunächst mit einem Trupp unter Atemschutz und mit einem Messgerät in den Keller gegangen. Messungen der Einsatzkräfte ergaben eine nur geringe Gaskonzentration, die nicht explosionsfähig war. Der Gashahn wurde zugedreht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen. Durch den Gasversorger wurde rasch die Gaszufuhr zum Gebäude abgestellt, sodass kein weiteres Gas ausströmen konnte. Anschließend wurden die Kellerräume belüftet. Die Gaszufuhr bleibt laut Angaben der Polizei bis zur Behebung des Schadens abgestellt.

Als Ursache für den Gasaustritt komme nach derzeitiger Sachlage ein Defekt an einer Rohrverbindung der Gasleitung in Betracht. An der Einsatzstelle waren neben der Feuerwehr Schwetzingen auch Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst. Gegen 10.30 Uhr wurde das Gebäude wieder freigegeben und der Unterricht fortgesetzt.