Gastgeber mit Herz und Innovationssinn

Die Chronik des Hotels „Adler Post“ reicht zurück bis ins Jahr 1725, als der Gasthof „Zum Goldenen Adler“ an der alten Speyerer Straße, der heutigen Dreikönigstraße, die Schankerlaubnis erhält. 1787 wird das Gasthaus in der Nachbarschaft der katholischen St. Pankratius Kirche gegen das katholische Schulhaus an der Pferdeschwemme getauscht und bekommt damit seinen endgültigen Platz. Heute führt Tessa Höfer in siebter Generation das renommierte Hotel „Adler Post“ in der Schlossstraße 3.

AdUnit urban-intext1

Die studierte Diplom-Hotel-Betriebswirtin, die nach zehnjähriger Tätigkeit, unter anderem in der Schweiz, seit Januar 2010 wieder in Schwetzingen zurück ist, hat den wohl ältesten noch existierenden Familienbetrieb der Spargelstadt in den letzten Jahren umgestaltet. Die 29 Zimmer mit den Bädern wurden komplett renoviert und saniert.

1984 übergeben die Großeltern Hans Hubert und Marianne Ruffler das Hotel mit Restaurant an Tessas Eltern Ursula und Werner Höfer. 1990 feiert das Haus das 150-jährige Bestehen. Zehn Jahre später bringt Sohn Timo, der ältere Bruder von Tessa, der in Mannheim Betriebswirtschaft studiert hat und heute in Zürich lebt, das Familienhotel mit der ersten eigenen Homepage ins Internet.

Mehr zum Thema Familie Fackel-Kretz-Keller betreibt den letzten landwirtschaftlichen Betrieb in der Innenstadt Drei Generationen stehen auf dem Acker Mehr erfahren Metzgerei Back in der Friedrichstraße Von Vater zu Vater zu Vater . . . Mehr erfahren Firma Metallbau Hepp in der Zeyherstraße in Schwetzingen Stahl ist seit 150 Jahren ihr Ding Mehr erfahren

Im historischen Herzen von Schwetzingen und seit nunmehr sieben Generationen im Dienst der Gastfreundschaft, ist die ehemalige „Badisch-Großherzogliche-Posthalterei“ ein idealer Rastplatz für Geschäftsreisende, Kulturfreunde und erholungssuchende Kurzurlauber geworden.

AdUnit urban-intext2

Momentan hat die Pandemie vor allem beim Umsatz des Hotels ihre Spuren hinterlassen. In der Corona-Zeit wurde in sämtliche erforderlichen Hygienemaßnahmen investiert, wie etwa in Luftfilter in den öffentlichen Bereichen des Hauses. Zudem wurde ein Außensitz für Gäste geschaffen, neu sind auch der digitalisierte Check-in und die Klingelanlage sowie das Angebot an kostenfreien Getränken in der Lobby. Der Blick für Verbesserungen und Veränderungen bleibt bestehen, meinen Ursula und Werner Höfer.

Tochter Tessa wird das traditionsreiche Familienhotel bestimmt auf einem modernen Standard halten und mit viel Tatkraft und großem Engagement weiter in die Zukunft führen. vw

AdUnit urban-intext3