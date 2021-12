Gastronomie darf an Silvester bis 1 Uhr öffnen

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 23. Dezember die Corona-Verordnung erneut geändert. Die Regelungen treten an diesem Montag, 27. Dezember in Kraft. Vor allem für die Gastronomie gibt es hier wieder Änderungen. Schwetzingens Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel hebt in einem Schreiben die wichtigsten Neuerungen vor, über die die Betroffenen auch per Anschreiben sowie E-Mail informiert worden seinen.

Personen ab 18 Jahren sollen innerhalb geschlossener Räume eine FFP2-Maske tragen. Es handelt sich um eine Empfehlung. rechtlich verpflichtend bleibt das Tragen einer medizinischen Maske. Für Arbeits- und Betriebsstätten gilt diese Empfehlung nicht. Auch die bisherigen Ausnahmen von der Maskenpflicht bleiben unverändert.

Die Gleichstellung von bestimmten Personengruppen mit geboosterten Personen wird enger gefasst. Gleichgestellt werden noch geimpfte Personen im Zeitraum von 14 Tagen bis drei Monaten (bisher sechs Monate) nach der abschließenden Impfung, genesene Personen im Zeitraum von 28 Tagen bis drei Monaten (bisher sechs Monate) nach dem positiven PCR-Test sowie Personen, für die keine Impfempfehlung für eine Auffrischimpfung besteht.

Private Veranstaltungen werden in der Alarmstufe II, die derzeit in Baden-Württemberg besteht, weiter eingeschränkt. Nehmen ausschließlich immunisierte Personen teil, sind in Innenräumen höchstens zehn und unter freiem Himmel 50 Personen zulässig. Nimmt (mindestens) eine nichtimmunisierte Person teil, darf sich nur ein Haushalt mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren werden weder als Person noch als Haushalt mitgezählt. Diese Vorgaben gelten auch bei privaten Veranstaltungen in der Gastronomie.

Der Betrieb der Gastronomie und von Vergnügungsstätten wird neben 2G plus zeitlich begrenzt. Betriebe dürfen zwischen 5 und 22.30 Uhr und in der Silvesternacht (stufenunabhängig) bis 1 Uhr öffnen.

Für Speise- und Schankwirtschaften – auch Bars – gelten Regelungen wie für Diskotheken und Clubs, soweit deren Betrieb clubähnlich ist. Ein clubähnlicher Betrieb liegt etwa vor, wenn etwa Stühle und Tische im Laufe des Abends beiseite gestellt werden, um tanzen zu ermöglichen. Auch bei einem Engagement eines DJs oder von Livemusikern sowie beim Vorhalten einer nicht abgesperrten Tanzfläche ist davon auszugehen, dass es sich um einen clubähnlichen Betrieb handelt, für den die strengeren Auflagen gelten. kaba