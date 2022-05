Geballte Kompetenz bei Sprach- und Lernproblemen

Gute Nachrichten für alle von Sprach- oder Lernstörungen Betroffenen, denn ab sofort gibt es in der Mühlenstraße 14 in Schwetzingen eine neue Praxis, in der die Logopädin Anne Stolte-Lippold und die Lerntherapeutin Alexandra Wynaendts van Resandt ihre Kompetenzen zusammengeführt haben. Auch wenn jede für sich praktiziert, ergänzen sich die Angebote doch perfekt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl gratulierte zur Eröffnung. „Das Sprachelernen hat sich sehr verändert. Der Bedarf an logopädischen und lerntherapeutischen Therapieangeboten ist gigantisch. Darum freue ich mich besonders über das neue Angebot“, so das Stadtoberhaupt.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl (M.) gratuliert Logopädin Anne Stolte-Lippold (l.) und der integrative Lerntherapeutin Alexandra Wynaendts van Resandt. © Montalbano

Große Freude auch bei der erfahrenen Logopädin Anne Stolte-Lippold über die gelungene Eröffnung. Die gebürtige Niedersächsin sei schon seit 2007 in ihrem Beruf tätig und habe nun, gemeinsam mit ihrer Kollegin, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Dabei zugute komme ihr auch eine zusätzliche Ausbildung als Ermutigungstrainerin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besonderen Wert lege sie auf einen ganzheitlichen Ansatz. „Mit der Padovan-Therapie und der damit verbundenen neurofunktionellen Reorganisation wird genau das erreicht. Sie wird aber nicht nur bei Sprachentwicklungsstörungen eingesetzt, sondern hilft auch nach neurologischen Erkrankungen wie beispielsweise einem Schlaganfall“, so die Logopädin.

Alexandra Wynaendts van Resandt ist studierte Deutsch- und Sportlehrerin und Lerntherapeutin. „In meiner langjährigen Tätigkeit als Grund- und Hauptschullehrerin sind mir viele Kinder mit Lernschwächen, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten begegnet, die ihre Schulzeit mit Frust und Stress erlebten“, so die Therapeutin, die hinzufügte: „Ich habe stets die Stärken eines Kindes im Blick, auf die ich dann aufbaue. Mit Spaß, Bewegung und Ruhe mache ich mit ihnen ihre individuellen Lernspuren ausfindig.“ Lerntherapie unterscheide sich fundamental von Nachhilfe. Dabei orientiere man sich nicht am aktuellen Schulstoff. „Mittels fundierter Eingangsdiagnostik wird der Lernstand ermittelt und sozusagen am ‚Lernfundament‘ angesetzt. Sensomotorik und Psyche des Kindes spielen dabei eine wichtige Rolle“, erläuterte sie. Das Angebot richte sich an Kinder- und Jugendliche, die zum Beispiel unter AD(H)S oder LRS leiden, aber auch an Vorschulkinder mit ersten Schwierigkeiten. Die dreifache Mutter freue sich sehr über den Standort Schwetzingen – ihrer Heimatstadt.

Kontakt: Telefon 06202/40 90 355, info@lerntherapie-spurensucher.de, www.lerntherapie-spurensucher.de