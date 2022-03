Schwetzingen. Ein ökumenische Friedensgebet gegen den Krieg in der Ukraine findet am Schlossplatz IX in Schwetzingen statt. Diese Initiative der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Schwetzingen findet während der Passionszeit jeden Dienstag von 17 bis 17.30 Uhr in den Räumen der evangelischen Gemeinde am Schlossplatz statt. Wer mitbeten möchte, ist eingeladen – eine FFP2-Maske ist zu tragen, es gilt 3G.

