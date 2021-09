Gedenken am Hebelgrab

In diesem Jahr blickt die Evangelische Landeskirche in Baden auf 200 Jahre ihres Bestehens zurück. Die Union von lutherischer und reformierter Kirche im Jahr 1821 geschah in der Amtszeit von Johann Peter Hebel. Er war damals der erste Prälat der Evangelischen Landeskirche.

Die Stadt Schwetzingen, die Evangelische Landeskirche in Baden, vertreten durch die Prälatur Nordbaden, die Hebelgemeinde Hausen im Wiesental und der Landesverein Badische Heimat möchten dieses bedeutsame Ereignis zum Anlass nehmen, in einer gemeinsamen Veranstaltung am Grab von Johann Peter Hebel der Badischen Union von 1821 zu gedenken. Dies wird innerhalb einer Kranzniederlegung in zeitlicher Nähe zum Todestag Johann Peter Hebels (22. September 1826 in Schwetzingen) geschehen. Die Kranzniederlegung am Hebelgrab in Schwetzingen ist am Samstag, 25. September, um 11.30 Uhr vorgesehen, teilt Dr. Volker Kronemayer, stellvertretender Landesvorsitzender Landesverein Badische Heimat, mit.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl begrüßt die Teilnehmenden, Prälat Professor Dr. Traugott Schächtele hält die Ansprache und Bürgermeister Martin Bühler, Hausen i. W., wird ebenfalls ein paar Worte sprechen.

Alle Teilnehmer dieser Veranstaltung werden gebeten, die aktuelllen Corona-Maßgaben des Landes Baden-Württemberg einzuhalten. Während der Kranzniederlegung sind daher Masken zu tragen und der vorgeschriebene Abstand zu halten. zg

