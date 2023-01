Schwetzingen. Dass ausgerechnet ein Feuerwehrmann einen Brand als „Glück im Unglück“ bezeichnet, ist sicher nicht alltäglich. Dennoch ist das Feuerwehrkommandant Walter Leschinskis Auffassung von dem, was vor wenigen Wochen in Schwetzingen passiert ist. Zur Erinnerung: Eine Frau wollte in einem Haus im Hirschacker eine mit Flüssiggas betriebene Heizung in einem Kellerraum benutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Problem war, laut Leschinski, dass das Gerät lange nicht in Betrieb gewesen war. „Vielleicht war es damals funktionsfähig, heute aber offensichtlich nicht mehr“, erläutert der Feuerwehrkommandant im Gespräch mit dieser Zeitung. „Gott sei Dank ist das Gerät in Brand geraten.“ Denn die Alternative wäre schlimmer gewesen. Die Heizung hätte Kohlenmonoxid produziert und die Frau wäre voraussichtlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Diesen glimpflich verlaufenen Fall haben wir zum Anlass genommen, mit Leschinski über alternative Heizquellen und deren Gefahren zu sprechen.

Schwetzingens Feuerwehrkommandant Walter Leschinski. © Heylmann

Worauf muss man bei Heizöfen mit Flüssiggas achten?

„Da ist das Wichtigste, herauszufinden, ob das Gerät überhaupt für die Nutzung im Innenraum geeignet ist“, erklärt der Feuerwehrkommandant. Außerdem sollten die Apparate nicht veraltet oder sonstig beschädigt sein. Sonst droht - wie erwähnt -die Gefahr durch Kohlenmonoxid.

Was ist die Gefahr bei der Nutzung von Teelichtöfen?

Als klar wurde, dass das Heizen diesen Winter besonders teuer werden würde, kamen in sozialen Netzwerken zahlreiche - vermutlich gut gemeinte - Tipps auf, um das eigene Heim warmzuhalten. Darunter waren auch Teelichtöfen, die gemeinhin aus zwei Tontöpfen und mehreren Teelichtern bestehen und Platz auf dem Tisch finden können. Ähnlich schnell kamen aber Warnungen vor den Öfen auf - zurecht, findet Walter Leschinski. „Ein einzelnes Teelicht ist natürlich ungefährlich, aber da stehen ja gerne sechs Stück in einem geschlossenen Behälter, da gibt es wilde Konstruktionen“, weiß er zu berichten. „Die heizen sich gegenseitig auf und das flüssige Wachs entzündet sich mit einer riesigen Flamme. Eigene Löschversuchen bringen da auch wenig, wegen des Wachses brennt das sogar auf dem Wasser weiter“, verdeutlicht der Experte.

Wie steht es um den Holzkohlegrill?

Was beim ersten Hören reichlich absurd anmutet, kommt laut Walter Leschinski regelmäßig deutschlandweit vor: „Das startet mit dem Wintergrillen und anschließend stellen sich Menschen den Holzkohlegrill ins Wohnzimmer, um die Restwärme zu nutzen.“ Was sich dann ereignet, ist, so der Feuerwehrmann, eine unzureichende Verbrennung mit unzureichender Sauerstoffzufuhr - denn meist seien ja die Fenster der Wohnungen geschlossen. Auch hier heißt die Konsequenz: Kohlenmonoxid.

Ist die Nutzung eines offenen Kamins sicher?

Unter den richtigen Bedingungen spricht dagegen nichts, findet Leschinski. „Oft gibt es aber die Situation, dass ein Kamin ewig nicht benutzt wurde oder sogar über Jahre stillgelegt war“, weiß er aus Erfahrung. „Dementsprechend gab es keine Wartungen, vielleicht der Kamin gar nicht frei, eventuell brüten sogar Vögel darin.“ Aktuell komme witterungsbedingt noch etwas anderes hinzu: „Bei hohem Luftdruck draußen könnte es Rückstau geben“, erläutert der Feuerwehrkommandant. Die Gefahr für die Bewohner ist in diesem Fall erneut eine Vergiftung durch Kohlenmonoxid. „Bei einem Kamin, der regelmäßig überprüft wird, gibt es nichts einzuwenden“, fügt Leschinski jedoch hinzu. „Im besten Fall hat man aber dennoch einen CO-Warner zu Hause, der Alarm schlägt, wenn die Kohlenmonoxidkonzentration zu hoch wird.“

Kann man die Wohnung mit Heizstrahler oder -lüfterwärmen?

Auch hier verbirgt sich eine Gefahr, doch es ist - ausnahmsweise, möchte man fast sagen - nicht das Kohlenmonoxid. „Solche Geräte neigen leider dazu, zu brennen“, konstatiert der Feuerwehrmann. „Heizlüfter und -strahler sind nicht dafür ausgelegt, ganze Wohnungen zu heizen oder einen Raum für längere Zeit zu erwärmen.“ Daher drohe die schnell die Überlastung und im Anschluss der Brand. „Außerdem sollte man so etwas zweimal im Jahr säubern, um einem Brand vorzubeugen. Das machen sicher auf die wenigsten“, gibt Leschinski außerdem zu bedenken.

Gibt es sonst noch Dinge zu beachten - gerade im Winter?

„Nein“, sagt der Experte da ganz klar. „Durch die Rauchmelderpflicht haben wir mit einigen Bränden weniger zu tun“, fügt er hinzu. „Man sollte einfach mit offenen Augen durch die Wohnung gehen und darauf achten, dass Gefahrenquellen und Warngeräte regelmäßig von Experten überprüft und gewartet werden.“