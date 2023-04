GEG: Der Staat und seine irre Idee

GEG – wird dieses Kürzel zum neuen Schreckgespenst für Haus- und Wohnungseigentümer? Es geht um das „Gebäudeenergiegesetz“ – kurz GEG genannt. In einem geänderten Entwurf will die Bundesregierung ab dem 1. Januar 2024 den Einbau von neuen Gas- und Ölheizungen verbieten und die Nutzung von Heizungen mit 65 Prozent erneuerbarer Energie zur Pflicht machen.

Der Eigentümerverband Haus & Grund steht diesem Vorhaben in der jetzigen Form nicht nur sehr kritisch, sondern ablehnend gegenüber, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Vorstand Wolfgang Reineke vom Ortsverband Schwetzingen-Hockenheim verweist auf die Stellungnahme seines Bundesverbands: „Es wird nicht nur Millionen privater Eigentümer finanziell hart treffen – für manche ist es schlicht unmöglich, die hierfür notwendigen Kosten aufzubringen“. Zwar habe die Bundesregierung die Pläne für das Heizungsgesetz mit einem sozialen Versprechen verbunden, dass „niemand im Stich gelassen werde“. Soll heißen, wer sich die Wärmewende nicht leisten könne, erhält Unterstützung. Ein Anspruch auf Förderung ist jedoch im GEG-Entwurf nicht festgeschrieben. Haus & Grund Bundesverbandschef Kai Warneke: „Bis jetzt zahlen die Eigentümer alles selbst, auch notwendige Härtefallausnahmen fehlen“.

Wohnen wird erheblich teuer

Auf solch staatliche Hilfe werden aber voraussichtlich Millionen von Hausbesitzern angewiesen sein, heißt es weiter in der Mitteilung von Haus & Grund. Eine Studie der Paritätischen Forschungsstelle hat nämlich ergeben, dass die Hälfte aller Eigentümer, die selbst in ihrem Haus leben und keine weiteren Immobilien besitzen, über so wenig Vermögen verfügen, dass sie die Investitionen nicht aus eigener Kraft stemmen können.

Aber das ist nicht die einzige Sorge der Eigentümer. Die vor Kurzem veröffentlichte Neufassung der „EU-Gebäuderichtlinie“ wird ebenfalls weitreichende Folgen in Deutschland haben und Wohnen erheblich verteuern. Auch hier hat Haus & Grund bereits Stellung bezogen: „In den kommenden zehn Jahren sollen etwa ein Drittel aller Wohngebäude in Deutschland energetisch deutlich verbessert werden. Das betrifft vor allem die Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern“, erläuterte in Berlin der Kai Warnecke. Es werde viele Eigentümer geben, die hierzu finanziell nicht in der Lage sind. Selbst bei vorsichtigen Schätzungen sei bei älteren Gebäuden mit Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe zu rechnen: „Die Altersvorsorge von Millionen Bürgerinnen und Bürger würde so vernichtet, wenn hier seitens der Politik die Hilfe ausbleibt“, befürchtet Warnecke.

Hierfür plädiert Haus & Grund

Haus & Grund plädiert daher für Zweierlei: Erstens sollte die staatliche Förderung nicht wie bislang unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden (derzeit sind es 25 bis 40 Prozent bei Wärmepumpen im Bestandsbau). Denn so werde nicht wenig Hochvermögenden ein weiterer Wertzuwachs geschenkt, während es für ärmere Haushalte immer noch nicht ausreicht. Stattdessen sollte die Förderung zielgenau an ärmere Haushalte gehen.

Zweitens sollten Letztere verständlicherweise auch daran beteiligt werden – aber nur entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit.

Haus & Grund ruft nicht nur seine Mitglieder, sondern alle Hauseigentümer auf, ihre Befürchtungen in ihrem Einzelfall den Politikern, die sie in Berlin vertreten, mitzuteilen und von diesen eine Antwort auf die vielen offenen Fragen einzufordern. zg

Info: Mehr Informationen zu dieser Aktion gibt es unter www.hausundgrund.de/brandbrief