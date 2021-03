  Gegen die Verunsicherung

Mich wundert es nicht, wenn viele Menschen aufgrund der Regularien rund um Corona-Impfungen verunsichert sind. Die Vorgaben sind lang, die Kategorisierungen vielseitig, da kommen selbst schon mal diejenigen, die all dies wissen und umsetzen müssen, ins Straucheln. Jeden Tag melden sich Leser, die entweder gar keine Termine bekommen haben – wegen Überlastung der Hotline oder Problemen mit der Internetseite – oder einen Impftermin hatten, aber dann keine Spritze erhielten, weil sie doch nicht zur richtigen Gruppe gehörten. Wir werden nicht müde zu helfen und zu erklären: Denn für uns als Zeitung vor Ort ist es wichtig, Bürokratisches verständlich aufzubereiten und mit unseren Lesern Hürden zu meistern.

Noch mal einfach erklärt: Derzeit dürfen zwei Gruppen geimpft werden. Die eine Gruppe ist die mit der sogenannten „höchsten Priorität“. Dazu zählen zum Beispiel über 80-Jährige, Menschen in Pflegeheimen, Personal auf In-tensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten. Die andere Gruppe ist die mit der „ho-hen Priorität“. Hier fallen rein: 70- bis 80-Jährige, Menschen mit Trisomie 21, De-menz, Transplantationspatienten, Personal in Kitas und Grundschulen. Dann gibt es noch die Gruppe drei, die „erhöhte Priorität“ für 60- bis 70-Jährige, medizinisch vorbelastete Menschen, Polizei und Feuerwehr, Personal im Lebensmitteleinzelhandel – diese Gruppe muss sich noch gedulden. Und erst danach kommen all die anderen ins Spiel, die nicht „höchste, erhöhte und hohe“ Priorität haben.

Sinnvoller wäre es vielleicht gewesen, wenn die Kreise mit ihren Kommunen eine Strategie anhand von Melderegistern und Impfterminvergaben geschaffen hätten. Dann bliebe sicher vielen Menschen die nervige Hatz nach Terminen und auch so manche Enttäuschung erspart.