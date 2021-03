Wie feiert man eigentlich vorbildlich einen Online-Gottesdienst? Sind dabei Jogginghosen und Kuschelpullis in Ordnung? Wer legt fest, was vorbildlich und wer ein Vorbild ist? Und gilt das nur für Kinder und Jugendliche? Geht Meister Yoda auch als Vorbild durch? Wer oder was ist eigentlich ihr Vorbild? Das sind mal wieder viele Fragen, die Pfarrerin Beetschen am nächsten Sonntag, 7. März, stellt.

Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer am Flügel und Almut Werner an den Blockflöten unterstützen die evangelische Pfarrerin mit musikalischen Antworten. „Feiern Sie am 7. März ab 10 Uhr mit und nehmen Sie sich Zeit für sich und Gott“, fordert Pfarrerin Beetschen in einer Pressemitteilung die Gemeinde auf. Sie ist auch noch im Livechat mit dabei und lädt ab 11 Uhr ins digitale Kirchencafé „Zoom-In“ ein – auf ein Gespräch über ihre Vorbilder oder ganz allgemein über Gott und die Welt. Wer mitmachen will, wählt sich mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen von daheim aus ein unter: https://t1p.de/Kirchkaffee oder mit der Meeting-ID: 853 0600 1879 und dem Kenncode: 572417. zg