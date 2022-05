Geht’s raus und genießt!

Wie sagt eine junge Teilnehmerin bei der Premiere des Volkslaufs „HardtRun“ in Oftersheim euphorisch: „Das ist so toll, ich bin hin und weg. Endlich wieder Veranstaltungen, persönliche Begegnungen, gelebte Gemeinsamkeit.“ Geht es Ihnen genauso?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die genannte Frau ist klug. Und sie hat so was von Recht. Im Moment werden wir alle nicht nur wegen des Wonnemonats Mai und der sommerlichen Temperaturen von Hochgefühlen getragen, sondern wir mögen es einfach, wieder unter netten Menschen zu sein, uns über Gott und die Welt auszutauschen, die kleinen, scheinbar selbstverständlichen Aspekte unseres Alltagslebens wertzuschätzen. Ob im Restaurant, in der Kneipe, bei kulturellen oder sportlichen Highlights, bei den Schwetzinger Festspielen oder dem populären Spargelsamstag, Sozialkontakte werden mit einer Mixtur aus Dankbarkeit und Demut gepflegt.

Um einen der alten Kaiser-Franz-Beckenbauer-Sprüche leicht und launig abzuwandeln: Geht’s raus und spielt’s „Musik“! Im übertragenen Sinne: Genießt das Leben. Die Begegnung und Bewegung. Die Erlebnisse und Ergebnisse – im Job, im privaten Kontext, sei es in der Familie oder unter Freunden wie Bekannten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einziger Stimmungstöter: die Corona-Warn-App. Ständig werden mir „gefährliche Leute“ anonym auf dem Smartphone angezeigt. Erhöhtes Risiko am Tag X, aktualisiert zum Zeitpunkt Y. Grotesk. Mitunter zum Verrücktwerden – und zumindest im Einzelfall Irritationen auslösend. Denn an einem der besagten Abende habe ich Champions League geguckt. Real Madrid gegen Manchester City. Das Riesen-Comeback der Königlichen, quasi einer der top, top, top Risikobegegnungen im Halbfinale für Pep Guardiola, der immer mal wieder entscheidende Spiele verliert.

Soweit ich mich richtig erinnere, bin ich bei diesem „Wahnsinnsspiel“ nur auf meine drei häuslichen „Mädels“ getroffen. Und zwar alleine vor dem Fernsehschirm. Und das Tollhaus Estadio Santiago Bernabéu – das Herzstück des „Madridismo“ – ist dabei weit, weit weg gewesen. Schade, dass ich nicht dort war.