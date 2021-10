Mit sieben Veranstaltungen steht nun die zweite Hälfte der SWR Festspiele an: Nach dem Liederabend von Christoph Prégardien am Sonntag gestaltet am Montag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr dessen ebenso berühmter Sohn Julian ein Liedprogramm, das unter dem Titel „Schwanengesang“ (die gleichnamige CD wurde vor wenigen Wochen veröffentlicht) Schubert-Lieder, Beethovens berühmte Mondscheinsonate und ein aktuelles Werk des jungen Münchner Komponisten Gregor A. Meyrhofer vereint. Prégardiens musikalische Partner sind die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker und der Pianist Martin Helmchen.

Am Dienstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, wird die exquisite Klanglichkeit des Doppelgespanns Geige und Cembalo im Mittelpunkt stehen. Es erklingen nicht nur historische Werke des Barock und der Frühklassik, sondern auch für diese Besetzung geschriebene Kompositionen des 20. Jahrhunderts, darunter vom selten gespielten Walter Piston. Geigerin Antje Weithaas ist dem Publikum bereits von intensiven Konzertabenden in bester Erinnerung – mit dem iranisch-amerikanischen Tastenvirtuosen Mahan Esfahani hat sie einen wahren Botschafter des Cembalos an der Seite.

Einen Dialog von Musik und Literatur kann das Publikum am Mittwoch, 27. Oktober, um 19.30 Uhr erleben. Kompositionen vom 15. bis 17. Jahrhundert treffen auf Texte und Poesie von W. G. Sebald, Jorge Luis Borges und anderen, die das Phänomen des Schattens reflektieren. Die Capella de la Torre zeichnet mit Leiterin und Schalmei-Virtuosin Katharina Bäuml für die Musik, die Texte liest der aus Radio und Fernsehen bekannte Schauspieler Hanns Zischler. zg