Geklautes Fahrrad in Schwetzingen sichergestellt - Besitzer gesucht

Schwetzingen/Heidelberg. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat bei Ermittlungen ein Fahrrad sichergestellt und sucht nun den rechtmäßigen Besitzer, da dieser noch nicht ausfindig gemacht werden konnte. Das vermeintliche Diebesgut, ein Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail 2 in der Farbe schwarz und weiß, wurde in Schwetzingen mit einem weiteren Zweirad sichergestellt. Dieses wurde bereits an seinen Eigentümer ausgehändigt.

Da das zweite Fahrrad in Heidelberg entwendet wurde, ist nicht auszuschließen, dass auch das abgebildete Mountainbike dort entwendet wurde.

Der oder die Eigentümerin wird gebeten, sich unter Telefon 0621/1741700 bei den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu melden.