Die Bundesregierung hat nun Hilfen für Brauereigaststätten zugesagt, die, wie auch Vinotheken und Heurigen-Wirtschaften bislang keinen Anspruch auf irgendwelche Hilfen in Zusammenhang mit der Pandemie hatten. Der hiesige Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz begrüßt diese Unterstützung, gibt jedoch auch im Hinblick auf die lange Wartephase für die bisherigen Hilfen in den anderen Branchen zu verstehen, dass ein zügigeres Handeln erforderlich ist.

„Zu lange war die Lage von Brauereigaststätten nicht auf der Agenda der Bundesregierung“, bemängelt Bayaz zudem in einer Stellungnahme. „Dass in der Ausgestaltung der Antragsberechtigung Fehler passieren, ist hinnehmbar. Es brauchte aber unzählige Nachfragen an das zuständige Bundeswirtschaftsministerium und in den Ausschüssen sowie den Druck der betroffenen Unternehmen. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie hat die Bundesregierung nun also endlich Hilfen zugesagt. Sie hat in den letzten Monaten Vieles großmütig angekündigt und dann doch kleinlaut nicht gehalten. Deshalb werden wir weiter an dem Thema dranbleiben. Bis auch wirklich Geld auf den Konten der betroffenen Unternehmen eingeht“, verspricht der Grünen-Politiker.

Bayaz weiter in seinem Schreiben: „Darüber hinaus bleibt es überaus wichtig, branchenübergreifende Lösungen zu finden. Die Ausweitung des Verlustrücktrages allein in der Höhe, wie es die Bundesregierung beschlossen hat, hilft beispielsweise nur sehr wenigen und großen Unternehmen. Wir fordern eine stärkere Ausdehnung des Rücktragzeitraumes. Das würde unserem Mittelstand zielgenauer bei der Bewältigung der Krise helfen“, ist er sich sicher. zg