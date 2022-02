Geldautomat in Heidelberg gesprengt - Täter flüchten in blauem Kombi

Heidelberg. Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Heidelberg einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Anwohner in der Heidelberger Bahnstadt gegen 3.27 Uhr eine laute Explosion. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es den Tätern, einen Geldautomaten in der Schwetzinger Terrasse zu sprengen und anschließend mit Bargeld in unbekannter Höhe zu entkommen.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun liegen neue Erkenntnisse vor.

Der Automat wurde komplett zerstört. © René Priebe

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren an der Tatausführung mehrere Täter beteiligt, die mit einem blauen Kombi mit auffällig silberfarbener Dachreling vom Tatort geflüchtet sind. Schätzungsweise dürfte ein sechsstelliger Gesamtsachschaden entstanden sein. Die Höhe des Sachschadens ist hingegen noch nicht bekannt.

Sprengstoffexperten werten Spuren aus

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren miteingebunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter dunkel gekleidet gewesen. Vermutlich haben sie eine Stirnlampe getragen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, deren Fluchtfahrzeug und/oder deren weitere Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Rufnummer 0621/1744444 zu wenden. (mit tbö)