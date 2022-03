Gemeinderat beschließt Erweiterung der Bewohnerparkzone 3

Schwetzingen. Gleich zweimal waren die Bewohnerparkzonen Thema in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Josefshaus. Zunächst wurde eine weitere Nachbesserung der im Juli 2021 beschlossenen Zone 3 beschlossen. Seit der Umsetzung dieser Regelung zum 1. Januar habe die Verwaltung die Parksituation dort beobachtet und Rückmeldungen der Bürger entgegengenommen, berichtete Bürgermeister Matthias Steffan: „Darauf haben wir reagiert und bessern nun entsprechend nach.“

Künftig erhalten die Bewohner der Mannheimer Straße Nummer 94 bis 130 und 85 bis 111 die Möglichkeit, Bewohnerparkausweise für die Zone 3 zu beantragen. In der Mannheimer Straße selbst werde es keine sogenannte Parkraumbewirtschaftung geben.

Diese Regelung gilt seit geraumer Zeit auch in der Mühlenstraße. Die Anwohner können zwar Ausweise beantragen, die in der Straße aber keine Anwendung finden. Es darf also jeder dort parken.

Unterschriften gesammelt

Das stört die Bewohner auf der westlichen Straßenseite, sie hätten gerne, dass ihre Straße in die Zone 2 aufgenommen wird. Dazu übergaben Carmen Stiller und Wolf-Peter Rigling, einst bekannt als Motoren der Bürgerinitiative „Pro B 535“, dem Oberbürgermeister eine Liste mit den Unterschriften nahezu aller Anwohner dieser Straßenhälfte. „Wir verlagern unser Parkieren in die Nebenstraße, damit Tagesparker der Innenstadt frei in der Mühlenstraße parken können“, heißt es im Anschreiben.

Ursprünglich habe es in einer – später gemäß dem Gemeinderatsbeschluss korrigierten – Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt geheißen, dass die Mühlenstraße bald zu den erweiterten Parkzonen gehört. Deswegen hätten sich fast alle Anwohner einen Parkausweis gekauft und fühlten sich nun getäuscht. „Bitte entsprechen Sie dem berechtigten Wunsch der Bewohner, diese Erweiterung zu beschließen“, erklärten die beiden Sitzungsbesucher im Namen ihrer Nachbarn. „Wir werden es auf die Agenda nehmen und prüfen“, versprach OB René Pöltl. ali